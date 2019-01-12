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بدء تسليم 480 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالشيخ زايد

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وزارة الاسكان
الاسكان

عصام الشربيني

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صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة الشيخ زايد، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 15/1/2019، فى تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة)، بالحى 16، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.

وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان – فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات، لاتمام إجراءات التعاقد والاستلام، وموافاة الجهاز بما يفيد تسليم الوحدة للعميل، وذلك فى موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخه، مؤكداً أنه فى حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن طبقاً للائحة العقارية.


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