إعلام مجلس الوزراء يبرز حصاد‎ ‎قطاع الآثار في 2018‏

12 يناير 2019 - 06:35 م





انطلاقاً من حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الآثار وذلك خلال عام 2018, فقد أعلن المركز الإعلامي أنه تم إنجاز أكثر من 80% من ‏المتحف المصري الكبير حتى الآن بتكلفة بلغت ‏10 مليار جنيه, كما تم إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية ‏بتكلفة مليار جنيه حتى الآن ومن المتوقع افتتاحه بشكل كامل خلال هذا العام.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أن تكلفة افتتاح 15 مشروع بلغت 422 مليون جنيه, ويعد أبرزهم افتتاح المتحف المكشوف بمسلة المطرية, وترميم منطقة باب الوزير, كما تم إقامة 6 معارض آثار مؤقتة بالخارج أبرزهم معرض الآثار الإسلامية بكندا, ومعرضان للآثار الغارقة ولمجموعة من آثار توت عنخ آمون بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي, أنه تم اكتشاف 15 كشف أثري جديد أبرزهم مقبرة لسيدة تدعى "حتبت" بمنطقة أهرامات الجيزة, وجبانة لمقابر عائلية بمنطقة آثار الغريقة بشمال المنيا, كما تم استرداد 222 قطعة أثرية, بالإضافة إلى 21.660 عملة معدنية من الخارج.‏

وأخيراً أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, عن اختيار مجلة الآثار الأمريكية "‏Archaeology Magazine‏ "، القناع ‏الفضي المذهب لكاهن الإله موت والإلهة نيوت والمكتشف في يوليو الماضي، كأحد أهم 10 ‏اكتشافات أثرية لعام 2018.‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.





