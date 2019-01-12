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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

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«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات

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خاشقجي

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها.

وعن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال "بومبيو"، في تصريحات قناة "العربية": "نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضح أن "العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بقضية خاشقجي".

وأكد أن "السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وسنستمر في شراكتنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط: "نقول للشركاء إننا لن نغادر المنطقة".

وأضاف: "نريد تحالفا وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها".

وفي الملف الإيراني، قال "بومبيو": "يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول"، وأضاف: "على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نريد له الحياة الكريمة"، وتابع: "نريد أن نسمع أصوات الشعب الإيراني"، مؤكدا أن "قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني".

وفي الشأن السوري، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه إيران". وذكر أن "انسحاب قواتنا من سوريا لا يعني تراجعا عن مكافحة الإرهاب.

ونوه بأن الولايات المتحدة "تتفهم دوافع تركيا في حماية حدودها وشعبها". واستدرك: "يجب أن يعلم الجميع أن الأكراد السوريين ليسوا إرهابيين"، مؤكدا أن أمريكا تعمل على "إيجاد مسار سياسي في سوريا يمكن النازحين من العودة لبيوتهم".



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