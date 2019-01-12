  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

أرشيفية

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

قطارات

10 مليارات جنيه خسائر السكك الحديد

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ماذا قال محمد عادل إمام عن "محمد صلاح"؟

#

حقيقة فتاوى الأزهر بتحريم حلق شعر صدر محمد صلاح

#

محمد صلاح يتخطى رقم «أبوتريكة»

#

صورة.. رسالة محمد صلاح لـ«أبوتريكة»

المصريون

الاهلى

محمد صلاح

ليفربول

ابوتريكة

حرص محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق والمحلل في قنوات «بي إن سبورتس»، على توجيه رسالة إلى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وانتقد أبو تريكة، محمد صلاح في الفرصة السهلة التي أضاعها بشكل غريب أمام مرمي برايتون حيث قال :" صلاح تعامل مع الكرة بعد اهتمام، وفرصة مثل ذلك لا يصح أن تضيع من لاعب كبير مثل صلاح".

ويُدين الريدز بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى نجم الفريق الأول محمد صلاح، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه براتيون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 57 في المركز الأول ومتفوقًا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، والذي يواجه فريق ولفرهامبتون يوم الإثنين المقبل في نفس الجولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة الأزهر: يحق لـ«طالبة الحضن» الاستئناف على فصلها
» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
» هولندا.. «السترات الصفراء» تطالب باستقالة الحكومة
» «الشحات» يقود هجوم الأهلي أمام فيتا الكونغولي
» «الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا
» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون
» تعرف على السبب وراء رحيل «رونالدو» من الريال
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» غدًا.. محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان