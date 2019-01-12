أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

12 يناير 2019 - 07:31 م

حرص محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق والمحلل في قنوات «بي إن سبورتس»، على توجيه رسالة إلى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وانتقد أبو تريكة، محمد صلاح في الفرصة السهلة التي أضاعها بشكل غريب أمام مرمي برايتون حيث قال :" صلاح تعامل مع الكرة بعد اهتمام، وفرصة مثل ذلك لا يصح أن تضيع من لاعب كبير مثل صلاح".

ويُدين الريدز بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى نجم الفريق الأول محمد صلاح، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه براتيون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 57 في المركز الأول ومتفوقًا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، والذي يواجه فريق ولفرهامبتون يوم الإثنين المقبل في نفس الجولة.