» «الشحات» يقود هجوم الأهلي أمام فيتا الكونغولي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، تشكيل فريقه لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني – ساليف كوليبالي– أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات.

خط الهجوم : مروان محسن.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من:

شريف إكرامي – إسلام محارب – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – ياسر إبراهيم – محمد شريف – أحمد حمودي.


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