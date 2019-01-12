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هولندا.. «السترات الصفراء» تطالب باستقالة الحكومة

عرب وعالم

تظاهرات السترات الصفراء
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وكالات - خالد الشرقاوي

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هولندا

استقالة الحكومة

السترات الصفراء

شهدت 14 مدينة هولندية، اليوم السبت، مظاهرات واسعة لأصحاب "السترات الصفراء"، تطالب باستقالة الحكومة.

واجتمع أصحاب "السترات الصفراء"، في مناطق مركزية بمختلف المدن، بينها العاصمة أمستردام ولاهاي، تلبية لدعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في مظاهرات هولندا بشكل كبير، مجموعات يمينية متطرفة، للاحتجاج ضد السياسات التي يتبعها رئيس الوزراء مارك روته وحكومته.

وكتب المتظاهرون على ستراتهم عبارات تطالب الجميع بالدفاع عن حقوقهم، وتطالب باستقالة رئيس الوزراء وحكومته.

ووسط تدابير أمنية مشددة، عبّر العشرات من أصحاب "السترات الصفراء" عن غضبهم أمام البرلمان في لاهاي، مطالبين باستقالة ورحيل روته.

ويندد أصحاب "السترات الصفراء" في هولندا منذ 7 أسابيع بقرارات حكومية عدّة من بينها التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وسن التقاعد والغلاء في قطاعي الصحة والتعليم ومشكلة اللاجئين.

ومن المقرر أن تشهد مدينة أوترخت الهولندية، الأحد، احتجاجات مناهضة للحكومة من قبل أصحاب "السترات الحمراء" الذين ظهروا مؤخرًا كبديل لأصحاب "السترات الصفراء".

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت موجة من الاحتجاجات تضرب عدة دول أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، انطلقت من فرنسا ضمن حراك يسمي بـ"السترات الصفراء"، وانتقلت منها إلى هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا وصربيا والمجر.


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