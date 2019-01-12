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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

عرب وعالم

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية

وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

تركيا

الحدود

إدلب

انقرة

|أفادت وكالة دمير أورين التركية، اليوم السبت، بأن تركيا حملت دبابات ومركبات مدرعة على ظهر شاحنات وأرسلت هذه القافلة إلى إقليم خطاي التركي على الحدود مع سوريا.

وهذا اليوم الثاني الذي يشهد تعزيزات للوجود العسكري التركي على الحدود قرب محافظة إدلب بشمال سوريا والتي تعد آخر معقل كبير للمعارضة السورية.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه متفائل من إمكانية تحقيق "نتائج جيدة" بين تركيا والسوريين الأكراد بعد أن تحدث إلى وزير الخارجية التركي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزير خلوصي أكار تفقد في وقت سابق يوم السبت، بصحبة رئيس الأركان العامة للجيش التركي ورئيس وكالة المخابرات، الوحدات العسكرية الحدودية وناقشوا "إجراءات إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال أكار "نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على وقف إطلاق النار والاستقرار في إدلب بما يتوافق مع اتفاق سوتشي. ويتواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا".


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