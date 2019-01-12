» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله

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مصطفى مدبولى

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن القصة الكاملة وراء الـ"تي شيرت" الذي حصل عليه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحفل عشاء أقامه الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc "، أن مدبولي كان لاعب كرة يد بنادي الزمالك، واعتزل للتفرغ لدراسته بكلية الهندسة.

وعن كونه يشجع الأهلي أو الزمالك، قال "سعد" ضاحكا إنه "يسأل عن ذلك".

وتسلم الدكتور مصطفى مدبولي خلال حفل عشاء أقامه الاتحاد الدولي لكرة اليد، درع و"تي شيرت" يحمل القميص رقم 7 الذي كان يرتديه عندما كان لاعبا بالزمالك.


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