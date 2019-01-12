  • السبت 12 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:29 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وفيتا كلوب

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

أرشيفية

في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل

قطارات

10 مليارات جنيه خسائر السكك الحديد

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

«بومبيو» يكشف عن موقف «ترامب» الحقيقي من مقتل خاشقجي

شعار الاخوان

لهذه الأسباب.. الخلافات تضرب معسكر حلفاء الإخوان

دار القضاء العالي

حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام

فيديو الحضن

رسميًا.. «الأزهر» يفصل «فتاة الحضن» نهائيًا

بشار الأسد

تفاصيل رسالتي استغاثة "الأسد" إلى المجتمع الدولي

غدا محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص حلوان ''

قضايا وحوادث

تجديد حبس 5 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان"
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"

#

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية ميكروباص حلوان

#

غدًا محاكمة 32 متهمًا في خلية "ميكروباص حلوان"

#

غدًا محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"

الإرهاب

قتل

ميكروباص

خلية حلوان

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد

وكانت  النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل2016


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة الأزهر: يحق لـ«طالبة الحضن» الاستئناف على فصلها
» «الوزراء»: «مدبولي» كان لاعبًا بالزمالك.. وهذا سبب اعتزاله
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
» هولندا.. «السترات الصفراء» تطالب باستقالة الحكومة
» «الشحات» يقود هجوم الأهلي أمام فيتا الكونغولي
» «الأرصاد» تحذر: عواصف وأمطار وصقيع غدًا
» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون
» تعرف على السبب وراء رحيل «رونالدو» من الريال
» بث مباشر.. مباراة السعودية ولبنان
» الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي
» غدًا.. محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان