  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:57 ص
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

"الخطيب" ترد على إنكار "يوسف" زواجهما بمستندات مثيرة

الأزهر

"الازهر" يكشف مصير حضن الطالب والبنت بالجامعة

مدبولي

متحدث الوزراء: "مدبولي" كان لاعب في الزمالك

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تعليق ناري لـ خالد يوسف بشأن زواجه من ياسمين الخطيب

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الدفا».. والأسعار تكويهم

صلاح محسن

أسعار لاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد " تكريم «مبارك» .. رأيان «أحلاهما مر»" كما ننشر " سر هجوم «جابر عصفور» على شيخ الأزهر"، كذلك " نياشين ومناصب الإخوان.. حكايات وأسرار".

وننشر أيضًا " خبير يرد على إباحة «الإفتاء» استخدام مياه الصرف الصحى"، وكذلك " أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة"، وأيضًا "القاهرة الخامسة عالميًا فى تعاطى الحشيش!.. هذه هى الأسباب".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ سر اعتناق مخرج «بحب السيما» للإسلام

ـ فستان «رانيا يوسف» فى امتحانات جامعة سوهاج

ـ أسعار اللاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ـ «الطلاق برخصة».. ابتكار فقهى جديد برعاية«خالد الجندى»

ـ تجارة «البودرة» على طريق الإسماعيلية.. كلمة السر.. «إضاءات.. أعلام.. وحاجات تانية»

ـ رسام الكاريكاتير «عمرو سليم»: حكم«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على فترة حكم «مبارك»

ـ صحيفة ألمانية: السيسى يبعث إشارات للسلام بين الأديان

ـ «الحنفيات الموفرة».. شرط ترخيص المساجد

ـ إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. والسلفيون فى الخلفية

ـ «ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

ـ المصريون ينتظرون «حياة كريمة» فى 2019

ـ ألفاظ شيعية مصرية والخيبة «قوية»

ـ «ياللى اتحرمتوا من التجديد.. الدولة قادرة تعلمكم»

ـ بالخواتيم.. لماذا لا يقتدى الدعاة بالفنانين؟


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله طبيب الأهلي عن إصابة مروان محسن وهشام محمد
» مفاجاة صادمة بشأن إمكانية استيراد الأفراد للسيارات
» "عبدالحفيظ" يكشف حقيقة رحيل كوليبالي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» نصائح عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات
» توفيق عكاشة: نهضة مصر الثانية على يد "السيسي"
» في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل
» الأهلي يستهل مشواره الإفريقي بانتصار ثمين
» حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام
» تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج
» السلطة الفلسطينية تدرس فك العلاقة مع «حماس»

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان