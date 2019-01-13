» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

13 يناير 2019 - 12:45 ص

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد " تكريم «مبارك» .. رأيان «أحلاهما مر»" كما ننشر " سر هجوم «جابر عصفور» على شيخ الأزهر"، كذلك " نياشين ومناصب الإخوان.. حكايات وأسرار".

وننشر أيضًا " خبير يرد على إباحة «الإفتاء» استخدام مياه الصرف الصحى"، وكذلك " أعضاء سابقون بالجماعة.. كفروا بالإخوان وآمنوا بالشيعة"، وأيضًا "القاهرة الخامسة عالميًا فى تعاطى الحشيش!.. هذه هى الأسباب".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ سر اعتناق مخرج «بحب السيما» للإسلام

ـ فستان «رانيا يوسف» فى امتحانات جامعة سوهاج

ـ أسعار اللاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ـ «الطلاق برخصة».. ابتكار فقهى جديد برعاية«خالد الجندى»

ـ تجارة «البودرة» على طريق الإسماعيلية.. كلمة السر.. «إضاءات.. أعلام.. وحاجات تانية»

ـ رسام الكاريكاتير «عمرو سليم»: حكم«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على فترة حكم «مبارك»

ـ صحيفة ألمانية: السيسى يبعث إشارات للسلام بين الأديان

ـ «الحنفيات الموفرة».. شرط ترخيص المساجد

ـ إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. والسلفيون فى الخلفية

ـ «ملائكة الرحمة».. فى السينما «حرامية» والواقع «حاجة تانية»

ـ المصريون ينتظرون «حياة كريمة» فى 2019

ـ ألفاظ شيعية مصرية والخيبة «قوية»

ـ «ياللى اتحرمتوا من التجديد.. الدولة قادرة تعلمكم»

ـ بالخواتيم.. لماذا لا يقتدى الدعاة بالفنانين؟