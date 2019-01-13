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عشرات الروهينجا يصلون إلى بنغلاديش بعد ترحيلهم من الهند

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كشفت مسؤول في الشرطة البنغالية أن العشرات من مسلمي إقليم "أراكان" (الروهنغيا) وصلوا إلى بنغلاديش من الهند بعد ترحيل الأخيرة لهم إلى ميانمار.
وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول في مركز شرطة "أوخيا" في بنغلاديش، أبو الخير، إنهم استقبلوا الأسبوع الماضي 48 أراكانيًا، بينهم نساء وأطفال.
وأشار أبو الخير إلى أنهم أرسلوا اللاجئين إلى السلطات في مخيم للاجئين بمدينة "كوكس بازار" (جنوب شرق).
بدوره، قال رئيس لجنة إغاثة وتأهيل اللاجئين في بنغلاديش، أبو الكلام، إنهم على علم بـ"التدفق الجديد" من اللاجئين الأراكانيين القادمين إلى البلاد من الهند.
وأوضح أن شخصيات بارزة من اللجنة تتواجد حاليًا في كوكس بازار لمناقشة التطورات.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "تريبون" المحلية، فإن 468 لاجئا أركانيا على الأقل عبروا الحدود الهندية للدخول إلى بنغلاديش خلال الأيام الـ10 الأخيرة.
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت، في بيان لها الأسبوع الماضي، عن أسفها حيال قرار الهند "إعادة بعض مسلمي أراكان إلى ميانمار".
وقالت المفوضية إن الظروف غير مناسبة بعد من أجل عودة المسلمين الأراكانيين إلى البلاد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعادت الهند 7 من مسلمي أراكان إلى ميانمار.
وتُشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 18 ألف لاجئ وطالب لجوء أراكاني مسجل في الهند.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". 

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