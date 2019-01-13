» مفاجاة صادمة بشأن إمكانية استيراد الأفراد للسيارات

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فجر نورالدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
وقال "درويش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن استيراد السيارة للأفراد ينطبق على فئين فقط.
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات أن من يستورد سيارة للاستعمال الشخصي لأي مواطن مصري مقيم في البلاد يجب أن يحضر فاتورة بها 12% من قيمة الفاتورة، مضيفا أن السيارة الذي يصل سعرها على سبيل المثال إلى 100ألف جنيه يكون سعرها 112 ألف.



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