  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:57 ص
بحث متقدم
ياسمين الخطيب

"الخطيب" ترد على إنكار "يوسف" زواجهما بمستندات مثيرة

الأزهر

"الازهر" يكشف مصير حضن الطالب والبنت بالجامعة

مدبولي

متحدث الوزراء: "مدبولي" كان لاعب في الزمالك

خالد يوسف وياسمين الخطيب

تعليق ناري لـ خالد يوسف بشأن زواجه من ياسمين الخطيب

بالصور.. أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز

مصر الثالثة عالميًا.. هل يجرِّم البرلمان الولادة القيصرية؟

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

تفاصيل امتحان الكتاب المفتوح لطلاب الصف الأول الثانوي غدًا

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الدفا».. والأسعار تكويهم

صلاح محسن

أسعار لاعبين نار.. والمحصلة أصفار

ماسبيرو

42 مليار جنيه خسائر بالهيئة الوطنية للإعلام

صلاح

أبوتريكة ينتقد محمد صلاح

خناقة على الخطوط الجزائرية بسبب "وجبة"

الصفحة الأخيرة

الخطوط الجزائرية
الخطوط الجزائرية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب «صلاح».. إبراهيم سعيد يهاجم حفيظ دراجي

#

ترامب يسخر من ماكرون بسبب "السترات الصفراء"

#

ممثلة بحرينية تثير غضب أحلام مستغانمي

#

عامل يقتل والدته فى سوهاج بسبب الراتب

أثار قرار اعتبر مرتجلا من مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية احتقانا وغضبا وتلاسنا، بين الركاب وأطقم الطائرات، بعد إلغاء الوجبات على الرحلات التي تقل مدتها عن ساعتين.
وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن موظفي الخطوط الجزائرية، واجهوا ثورة غضب وسخط من طرف المسافرين على رحلاتها بسبب قرار إدارة الشركة إلغاء الوجبات على الرحلات التي تقل مدتها عن ساعتين من الزمن، والاكتفاء بأكواب من الماء، مع الاحتفاظ بنفس أسعار الرحلات التي كانت مطبقة سابقا.
وقالت الصحيفة، إن القرار اتخذ قبل نهاية السنة بأيام، في اجتماع بين الإدارة ومسؤولي فرع الإطعام حول إعداد البرنامج الموسمي للوجبات، حيث كانت المفاجأة بأن طلبت الإدارة إلغاء الوجبات على الرحلات التي تقل مدتها عن ساعتين من الزمن.
وروى مسافرون على رحلات مختلفة للجزائرية وقوع ملاسنات بين ركاب ومضيفي الطائرة على خلفية إقرار هذا النظام الجديد، بينما الحجز تم بنفس مستوى الأسعار عندما كانت الوجبات تقدم للمسافرين.
وأفاد ناشط جزائري بمدينة مرسيليا الفرنسية، يوسف بوعبون، في اتصال مع "الشروق" بأنه والمسافرون تفاجؤوا الخميس الماضي بانعدام أي وجبة على الجوية الجزائرية من دون سابق إنذار ودون إعلام المسافرين.
وحسب يوسف بوعبون، فإن ثمن التذكرة الذي دفعه هو 178 يورو، وقدم لهم فقط كوب ماء، في حين كان الطاقم مكونا من 6 أفراد.
وحسب المتحدث، فإن الجزائرية إذا أرادت ترشيد النفقات فذلك يكون عبر تقليص الأطقم التي تتجه لرحلات في الخارج ويدفع لها بالعملة الصعبة، وليس بحرمان المسافرين من وجبات بسيطة.
وحذر نشطاء من أن هذا القرار سيكون في خدمة الشركات الأجنبية، التي ستكون مقصدا للمسافرين الجزائريين في حال استمرار العمل به.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله طبيب الأهلي عن إصابة مروان محسن وهشام محمد
» مفاجاة صادمة بشأن إمكانية استيراد الأفراد للسيارات
» "عبدالحفيظ" يكشف حقيقة رحيل كوليبالي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» نصائح عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات
» توفيق عكاشة: نهضة مصر الثانية على يد "السيسي"
» في هذه الحالة.. حزب «النور» مهدد بالحل
» الأهلي يستهل مشواره الإفريقي بانتصار ثمين
» حظر تداول شئون القضاء في وسائل الإعلام
» تفاصيل جديدة في حادث تصفية إرهابي سوهاج
» السلطة الفلسطينية تدرس فك العلاقة مع «حماس»

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان