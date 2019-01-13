» هذا ما قاله طبيب الأهلي عن إصابة مروان محسن وهشام محمد

13 يناير 2019 - 02:03 ص

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن مروان محسن، مهاجم الفريق، سيجري أشعة، الأحد، لتحديد حجم إصابته وفترة غيابه عن الفريق.



كان «محسن» تعرض للإصابة في لقاء الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، مساء السبت، الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين نظيفين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف الطبيب، في تصريحات عقب اللقاء نقلها موقع النادي، إن اللاعب شعر بثقل في العضلة الأمامية، وفقا للتشخيص المبدئي، مضيفًا أنه سيجري أشعة لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق.

