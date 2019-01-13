ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح قيادة فريقه للفوز أمس؟

13 يناير 2019 - 05:30 ص

تغنت الصحف الإنجليزية بالأداء المميز الذي قدمه نجمنا المصري محمد صلاح في مباراته أمس مع فريقه ليفربول ضد فريق "برايتون" والتي تمكن فيها لاعبنا الحائز لتوه على جائزة الأفضل في أفريقيا من تسجيل هدف الفوز لفريقه .



وبهذا وسع "صلاح" الفارق بين فريقه "ليفربول" ومنافسه "مانشستر سيتي" إلى 7 نقاط مؤقتًا لحين خوض "السيتي" مباراته مع فريق "وولفرهامبتون".



بينما تساوى صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع هاري كين و أوبامبيانج بواقع 14 هدفا لكل منهما.



وفيما يلي بعض ما قالته الصحف الإنجليزية عن "صلاح":

