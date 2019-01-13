ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح قيادة فريقه للفوز أمس؟

تغنت الصحف الإنجليزية بالأداء المميز الذي قدمه نجمنا المصري محمد صلاح في مباراته أمس مع فريقه ليفربول ضد فريق "برايتون" والتي تمكن فيها لاعبنا الحائز لتوه على جائزة الأفضل في أفريقيا من تسجيل هدف الفوز لفريقه .
وبهذا وسع "صلاح" الفارق بين فريقه "ليفربول" ومنافسه "مانشستر سيتي" إلى 7 نقاط مؤقتًا لحين خوض "السيتي" مباراته مع فريق "وولفرهامبتون".
بينما تساوى صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع هاري كين و أوبامبيانج بواقع 14 هدفا لكل منهما.
وفيما يلي بعض ما قالته الصحف الإنجليزية عن "صلاح":
ديلي ميل:
"صلاح يضع حدًا لهزائم ليفربول"
قالت الصحيفة إن محمد صلاح نجم ليفربول قاد فريقه لاقتناص النقاط الثلاث بعد الفوز على برايتون بهدف دون رد.
وأضافت الصحيفة أن صلاح نجح في إنهاء سلسلة هزائم ليفربول الأخيرة بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الدوري بالجولة الماضية، بجانب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من وولفرهامبتون (2-1).
الصحيفة أشارت إلى أن ليفربول نجح في الابتعاد عن الصدارة حتى ولو مؤقتًا ليصبح الفارق بين الريدز ومانشستر سيتي سبع نقاط.
ذا صن:
"صلاح يقود ليفربول للعودة للمسار الصحيح"
ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح نجح في قيادة ليفربول للعودة للمسار الصحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية في آخر جولتين.
وأضافت الصحيفة أن صلاح استطاع أن يسجل هدف الفوز من ضربة جزاء بعد عرقلته على يد باسكال جروس لاعب برايتون.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول كان قريبًا من تحقيق تعادل مخيب إلا أن صلاح سجل هدف الفوز ليقود الريدز لفوز غالٍ خارج آنفيلد.
ميرور
"صلاح يواصل المنافسة على الهداف"
ذكرت الصحيفة أن صلاح استطاع أن يعود للتسجيل بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام برايتون ليرفع مو عدد أهدافه إلى 14 هدفًا في الدوري والـ17 في جميع المسابقات.
وأضافت الصحيفة أن صلاح عينه على مواصلة الاحتفاظ على لقب الحذاء الذهبي بعدما حصل عليه الموسم الماضي في موسمه الأول مع الريدز.
إكسبريس;
"صلاح يساعد ليفربول على توسيع الفارق مع السيتي"
قالت الصحيفة إن صلاح ساهم بعد هدفه في مباراة برايتون في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى سبع نقاط مؤقتًا، حيث سيواجه السيتزنز فريق وولفرهامبتون مساء الإثنين المقبل ضمن مباريات نفس الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أن الفوز الذي حققه ليفربول جاء في الوقت المناسب بعد الخسارة من مان سيتي في الدوري وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.