» تعرف على النهاية السوداء للشقيقين الذين حاولا اغتصاب طفلة

13 يناير 2019 - 05:53 ص

قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق شقيقين إلى المفتي بعد قيامهما بقتل طفلة في قرية تابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية في عيد الأضحى الماضي.



وتعود الواقعة لأغسطس الماضي حينما تلقت الأجهزة بالدقهلية بلاغا باختفاء الطفلة حبيبة أحمد عبد الحليم (6 سنوات) بعد ذهابها إلى منزل شقيقتها المتزوجة بقرية ديرب بقطارس.



وأوضحت التحريات أن أن "إبراهيم. أ. أ، 37 سنة حلاق، شقيق زوج أخت الضحية، وشقيقه "الدسوقي. أ. أ"، وراء ارتكاب الجريمة.



وتبين أن شقيق زوج أخت القتيلة حاول اغتصاب الطفلة وتحرش بها لكنها صرخت فخاف من افتضاح أمره ومن ثم خنق الطفلة بحبل ووضعها بجوال و ساعده شقيقه زوج أخت الطفلة المجني عليها في التخلص من الجثة في مكان العثور عليها بجوار ترعة على طريق الشبراوي.

