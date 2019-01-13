  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
لوجه الله

«متاجرة مع الله».. غدا وعشا لوجه الله في ابن طولون

معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

شاهد.. معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

السيسي

قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

حزب الله

جيش الاحتلال: اكتشفنا جميع أنفاق حزب الله

بولند

إعلامية شهيرة ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

رسميا .. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

رسميًا.. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

يوسف

خالد يوسف يواصل إنكار زواجه من الخطيب: "مؤامرة"

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

الحياة السياسية

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات
وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

الحكومة تبحث مع "مرسيدس" نشر الأتوبيسات السريعة بالمدن الجديدة

#

رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لمحاور النيل

#

هذه الدولة العربية وراء إسقاط وزير الدفاع الإسرائيلي

#

وزير النقل لـ المواطنين: "استحملوا معانا كمان سنتين ونص"

قانون

الأزهر

الاحوال الشخصية

أبو حامد

جهة تشريع

خطة إسرائيلية جديدة كشفها وزير إسرائيلي بشأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).

وكان جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد ذكر أنه جرى نقاش في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حول كيفية التصرف مع الرئيس عباس، منوهًا بأن مصيره سيكون مشابهًا لمصير سلفه، الرئيس الراحل، ياسر عرفات، بحسب وكالة "سما".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن عباس هو الذي يتسبب بتسخين جبهة الجنوب حول قطاع غزة، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال الضغوطات والخنق الذي يقوم به للقطاع، ما يترتب عليه انفجار الأوضاع ضد إسرائيل.

وأشار جلعاد أردان إلى أنه جرى نقاش في "الكابينيت" يشبه النقاش الذي تعلق بمصير عرفات، عندما تم الإعلان عن أنه شخصية غير ذي صلة، وهناك أفكار لم تطرح بعد، ولكنها موجودة، مثل أن يمنع خلال إحدى سفرياته الخارجية من العودة إلى الضفة الغربية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب
» الزمالك يسعى لعبور اتحاد طنجة
» نبوءة فنان شهير عن الأهلي تثبت صحتها .. هذا ما قاله
» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس
» حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان