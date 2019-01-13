  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
لوجه الله

«متاجرة مع الله».. غدا وعشا لوجه الله في ابن طولون

معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

شاهد.. معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

السيسي

قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

حزب الله

جيش الاحتلال: اكتشفنا جميع أنفاق حزب الله

بولند

إعلامية شهيرة ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

رسميا .. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

رسميًا.. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

يوسف

خالد يوسف يواصل إنكار زواجه من الخطيب: "مؤامرة"

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

«متاجرة مع الله».. غدا وعشا لوجه الله في ابن طولون

فيديو

أمينة عبد العال.. تصوير أسماء زايد

أخبار متعلقة
#

قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

#

إصابة 7 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال برام الله

#

الزمالك يتكفل بعلاج لاعب طرده الأهلي

#

أدلة دامغة ضد 11 بنكا دعمت حزب الله

جريمة قتل

سيدة تقتل طفلها

قتل فى الجيزة

قتل طفل بسبب البكاء

"نطعمكم لوجه الله.. لا نريد جزاءً ولا شكورًا.. لوجه الله تعالى وجبة غدا.. وجبة عشا طوال العام"، كلمات بسيطة خطت على ورقة على مدخل محل بسيط لبيع الأسماك واللحوم والمحل يحمل اسم "كافيار"، ليس بعيدًا عن مسجد السيدة زينب، وقريبًا من مسجد أحمد بن طولون، وتحديدًا أمام مدرسة بن طولون للتربية الفكرية بعد مستشفى "الحوض المرصود".

المتاجرة مع الله

"بنتاجر مع الله".. قالتها "أم أحمد"، وهي شابة ثلاثينية مسئولة عن المحل وتوزيع الوجبات، لديها طفلان أحمد وندى، تقول إن صاحب المطعم وهو أحمد موسى (40 عامًا)، يرفض تمامًا الظهور الإعلامى أو التحدث عن الخير الذى يقوم به.

وتشير إلى أنه يتمنى أن تنتشر الفكرة بين أصحاب المحلات، إذ أنه دائمًا يقول: "لازم يتكاتف الجميع لمساعدة الفقراء، لازم كلنا نقف مع بعض عشان خاطر البلد تتقدم، لأن البلد دى لو وقعت إحنا كلنا هنتبهدل، ولو الناس كلها محطتش إيديها فى إيد بعض لله وساعدنا بعضنا كلنا هنقع، ولو كل صاحب مطعم طلع على الأقل 10 وجبات فى اليوم اللى هما هيتحسبوا عليه بسعر الجملة مش هنلاقى فقير ولا مشرد فى الشارع".

بداية الحكاية

قصة الوجبات المجانية - كما تروي - "بدأت قبل نحو 7 أو 8 سنوات، كان في البداية محلًا لبيع الأسماك المشوية وعندما أكرم الله الحاج (أحمد)، صاحب المحل ورزقه زاد، دارت برأسه فكرة وهى أن يتاجر مع الله وأن يجعل هناك نصيب للفقراء من أمواله وكانت أفضل طريق هى الوجبات المجانية التى يحتاج إليها الناس أكثر من غيرها، فطبيعى أى حد ربنا يرزقه بشغل لازم يطلع حاجة لله، كنا شغالين سمك وطلعنا وجبات بسيطة من السمك، والوجبات دى حاجة أساسية عندنا، لكن فكرنا مش معقول كل يوم سمك، فعملنا بالمحل جزء خاص بالوجبات، وأصبحت شيئًا أساسيًا عندنا كل يوم".

وتكمل قائلة: "كل يوم صنف أكل مختلف، المهم لازم كل يوم يكون فيه وجبة مختلفة، زى أى بيت مصري، وفى رمضان بنطلع أكثر من 100 وجبة فى اليوم".

طاهى الوجبات

"أم أحمد" تقول إن المسئول عن الوجبات هو "أبو خالد"، وهو يقوم بتجهيزها يوميًا، فهو يبدأ في عملية الإعداد لها في ساعة مبكرة من الصباح حتى تكون جاهزة ويتسلمهت الناس بعد صلاة الظهر، وينتهي الغداء بعد صلاة العصر ثم نستعد لوجبة العشاء التي تنتهي عندما نغلق المحل في الساعة 9 أو 10 مساء، حسب إقبال الناس، وبنعمل أكل بزيادة عاملين حسابنا على 100 وجبة يوميًا، ولو حسينا قبل العصر أن الأكل هيقل بنعمل كمالة عندنا مطبخ جوه فى عينين كبار بنجهز بسرعة ونكمل الأكل للناس".

تؤكد "أم أحمد"، أن الوجبات التى يتم تجهيزها ليست بالضرورة "غالية" أو مكلفة، قائلة: "مش بنعمل جمبرى ومش بنعمل سمك كل يوم، لكن ممكن يوم مكرونة باللحمة المفرومة، ممكن خضار بلحمة برز بمخلل ورغيفين عيش، كفتة وعيش ومخلل، وعدس، وهنعمل كشرى قريب، ممكن يوم فراخ ويوم سمك ويوم عدس يوم بطاطس مهروسة بالبيض ممكن سجق إسكندرانى الأكل بتاعنا الحرش، أكل البيت المصرى العادى مش كل يوم بياكل لحمة وفراخ المهم كل يوم أكل مختلف والله لما بنعمل عدس الناس بتبسط أوي، الأكل أهم حاجة نضيف وطعمه حلو، إحنا بناكل من الأكل اللى بنطلعه وجبات للناس".

نرفض التبرعات

وتقول "أم أحمد": "نرفض التبرعات من أى إنسان ونقول لمن يريد التبرع.. فيه 600 باب وطريقة ممكن تساعد بيها الناس ومش مساعدة لا ده من فضل ربنا اللى عايز يساعد يعمل هو بنفسه اللى يقدر عليه، هى حاجة إحنا بنعملها بينا وبين ربنا، وربنا بيسخرنا علشان نساعد الناس، وربنا كارمنا من فضله الحمد لله وده أقل واجب ممكن نعمله ونرد بيه فضل ربنا علينا".

وجهت "أم أحمد" رسالة خير إلى من هو فى استطاعته مساعدة الناس أن "يلجأ إلى أى باب يتمكن من خلاله من مساعدة الناس واللى عايز يعمل هيعمل باللى يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم نعمل اللى نقدر عليه".

المترددون

"تحسبهم أغنياء من التعفف"، قول ينطبق على رواد مطعم الوجبات المجانية، بعضهم يتقدم لأخذ الوجبات فى استحياء وتعفف، والبعض يأخذ دون أن يطلب، لكن تبدو على ملامح الجميع العزة.

رفض الجميع التصوير أو حتى ذكر اسمه إلا أن الكل أجمع على أن المكان نظيف ولا يتأخر عليهم حتى لو طلبوا زيادة الوجبة إلى اثنتين أو ثلاثة.

وقالت إحدى المترددات: "اللى أنا عايزاه بخده بخد لأولادى كمان، وكل يوم، ومعاملتهم كويسة جدا". وأضافت أخرى: "عمرهم ما قالوا لنا لأ، وفى رمضان بأخذ وجبتين كمان". وتابعت ثالثة: "ناس محترمة جدا فى معاملتهم معانا، والحاج الله يبارك له، دايما بيعاملنا حلو".

ويقول سامح ويعمل بقهوة بجوار المحل لـ"المصريون": "بنشوف كتير بتيجى تاخد وجبات وعمرهم ما قالوا لحد لأ مافيش، ولا النهارده خلصنا بدري، منتهى الاحترام فى تعاملهم مع الناس، سواء كان الحاج أحمد صاحب المكان ولا عم خالد اللى بيعمل الأكل، أو أم أحمد كلهم ناس محترمة أوى مع الناس".

وقال شحاتة صاحب محل لإصلاح الأجهزة الإلكترونية بجوار محل الوجبات: "الراجل بيعمل خير الله ربنا يبارك له، بيأكل ناس كتير ودايما بيتعامل كويس مع الناس اللى بتجيله".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:
شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون شاهد.. غدا وعشا لوجه الله بابن طولون


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب
» الزمالك يسعى لعبور اتحاد طنجة
» نبوءة فنان شهير عن الأهلي تثبت صحتها .. هذا ما قاله
» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس
» حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان