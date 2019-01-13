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التموين تعلن بدء الأوكازيون الشتوى

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مصيلحى
مصيلحى

وكالات- حنان حمدتو

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أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزارة رقم 6 لسنة 2019 بشأن بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2019 اعتبارًا من غدٍ الإثنين 14 يناير، لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وألزم القرار  وفقًا لبيان الوزارة الجهات المشاركة في الاوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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