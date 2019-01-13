قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها بسبب بكائه

13 يناير 2019 - 11:43 ص

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا لاتهامها بقتل طفلها حتى الموت بسبب تكرار بكائه بمدينة الشيخ زايد.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إلى أن المتهمة دائمة الاعتداء بالضرب على طفلها، حيث أصابته منذ أسبوع بشرخ بالجمجمة نتيجة ضربه وصدم رأسه بالحائط، إلا أن الطفل تم إسعافه، وطالبها الطبيب بحسن رعايته، حيث إن الإصابة تسببت له في حالة من عدم الاتزان، إلا أنها اعتدت عليه بالضرب مرة أخرى بسبب بكائه، ما أسفر عن مفارقته الحياة.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغًا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصابًا بعدة كدمات وجروح فارق على إثرها الحياة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت أنها لم تقصد قتله، وعللت اعتداءها عليه بالضرب بحجة تأديبه، فحرر محضرًا بالواقعة، لتأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيق.