  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
لوجه الله

«متاجرة مع الله».. غدا وعشا لوجه الله في ابن طولون

معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

شاهد.. معلم يجبر تلاميذه علي سب زوجة الرسول

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

وزير إسرائيلي: عباس مصيره مثل عرفات

السيسي

قمة ثنائية بين الرئيس وعاهل الأردن

حزب الله

جيش الاحتلال: اكتشفنا جميع أنفاق حزب الله

بولند

إعلامية شهيرة ترد على اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل

رسميا .. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

رسميًا.. إعلان حصيلة قتلى الاحتجاجات بالسودان

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

يوسف

خالد يوسف يواصل إنكار زواجه من الخطيب: "مؤامرة"

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

أبو حامد: الأزهر ليس جهة تشريع

قرار جديد ضد سيدة قتلت طفلها بسبب بكائه

قضايا وحوادث

سيدة حرامية
سيدة حرامية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أم تطلب الشرطة لابنها بسبب غيابه عن المدرسة

#

سيدة تقتل طفلها بسبب بكائه.. والنيابة تقرر حبسها

#

سيدة تقتل رضيعها بسب بكائه فى المقطم

#

قاتلة طفلها: "زنان ومش بعرف اقعد على رواقة"

الداخلية

كاس

بطولة دورى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا لاتهامها بقتل طفلها حتى الموت بسبب تكرار بكائه بمدينة الشيخ زايد.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، إلى أن المتهمة دائمة الاعتداء بالضرب على طفلها، حيث أصابته منذ أسبوع بشرخ بالجمجمة نتيجة ضربه وصدم رأسه بالحائط، إلا أن الطفل تم إسعافه، وطالبها الطبيب بحسن رعايته، حيث إن الإصابة تسببت له في حالة من عدم الاتزان، إلا أنها اعتدت عليه بالضرب مرة أخرى بسبب بكائه، ما أسفر عن مفارقته الحياة.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغًا من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مصابًا بعدة كدمات وجروح فارق على إثرها الحياة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت أنها لم تقصد قتله، وعللت اعتداءها عليه بالضرب بحجة تأديبه، فحرر محضرًا بالواقعة، لتأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب
» الزمالك يسعى لعبور اتحاد طنجة
» نبوءة فنان شهير عن الأهلي تثبت صحتها .. هذا ما قاله
» بلبلة بالأهلي بسبب الـ5 مليون دولار والدليل ما حدث مع الشحات أمس
» حقيقة وفاة الفنان أشرف عبد الباقي

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان