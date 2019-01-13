معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لحرس الحدود

13 يناير 2019 - 11:49 ص

يدخل فريق الداخلية معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق العباسية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري العام ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها غدًا الاثنين.

ويفقد "الداخلية" خدمات محمد مخلوف لاعب وسط الفريق، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الإسماعيلى، التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وخاض الفريق مباراة ودية أمام كوكاكولا، التى انتهت بفوز الفريق الشرطى بنتيجة 2/1، وذلك استعداداً لحرس الحدود.