بسبب المال.. عاطل يقتل والده فى السلام

13 يناير 2019 - 11:56 ص

أقدم عامل على قتل والده بعدة طعنات لرفضه إقراضه أموالًا وعايره بكونه عاطلاً عن العمل بالسلام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقال المتهم أمام أروقة المحققين إن والده اعتاد على توبيخه ورفض منحه أموالًا لشراء بعض متطلباته رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بالتعدي عليه بسكين أحضره من المطبخ فأودى بحياته، وأرشد عن السلاح المستخدم.

تلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغًا من أحد الأشخاص أنه أثناء عودته لمسكنه بمنطقة مساكن إسبيكو دائرة القسم اكتشف مقتل والده.

وبالفحص تبين أن الجثة مسجاة على سرير غرفة النوم، وبها طعنتان بالصدر والبطن، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ابن آخر للمجنى عليه - عاطل - له معلومات جنائية مسجلة).

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.