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بروتوكول تعاون بين القومي لشئون الإعاقة ووزارة العدل

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المجلس القومي

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أعلن الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لشئون الإعاقة ووزارة العدل، غدًا بمقر وزارة العدل بمكتب الوزير.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة الوعي والثقافة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية  اللازمة لذلك، وتوفير المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحاكم والجهات المعاونة، وإتاحتها  بيئيًا وتكنولوجيًا.


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