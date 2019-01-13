» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

13 يناير 2019 - 12:06 م

ظهرت الفنانة زينة العليمي ملكة الجمال الأردنية بإطلالة جذابة خلال مشاركتها في مهرجان الأفضل حيث لفتت انتباه المصورين فور دخولها علي السجادة الحمراء بسبب الشبه الكبير مع فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف والفستان الذي ارتدته العليمي والذي لا يوجد بينهما إلا اختلاف في اللون.

زينة ارتدت فستانًا ذهبيًا أنيقًا لفت أنظار الحضور وما زاد من تألقها هو حرصها في الفترة الأخيرة على تنسيق قوامها بممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية.

وأعربت الفنانة الأردنية عن سعادتها بحضور المهرجان وأكدت أن التنظيم كان أكثر من رائع كما كشفت عن استعدادها لتقديم فيلم سينمائي هو الأهم خلال الفترة المقبلة ولكنها ستعلن التفاصيل فور توقيع العقد.

وعن تشبيه الجمهور لها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان أكدت أنها لا تشبهها في شيء وستايلهم مختلف ولكن البعض من جمهورها ربط بينهما نظرًا لتشابه قوامهما زينة أضافت أنها استقرت في مصر وتستعد لتقديم مجموعة متميزة من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

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