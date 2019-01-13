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«الأعلى للإعلام» ينفى صدور أى قرارات ضد رئيس الزمالك

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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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نفى أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، صدور أي قرارات بإيقاف رئيس الزمالك الفترة المقبلة، بعد أن وردت إلى لجنة الشكاوى شكويين ضده.

وطالب "سليم" خلال تصريحاته لـ"المصريون"، من المواقع تحرى الدقة في نشر أي أخبار إلا بعد التأكد من مصدرها عن طريق المجلس.

وكانت لجنتا الشكاوى والإعلام بالمجلس، رفعتا توصية باتخاذ قرار بحظر ظهور رئيس النادي، بجميع وسائل الإعلام مجددًا بعد 11 يومًا من انتهاء مدة حظره.

وهناك أنباء تشير لاتخاذ المجلس قرارًا بمنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، لمدة 4 شهور وهو ما نفاه أمين عام المجلس.

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