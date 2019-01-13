» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي

13 يناير 2019 - 01:17 م

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من حفل زفافها في الذكرى الثامنة لها بعد الزواج، وهذه تعد المرة الأولى التي تظهر فيها صورة لها من الحفل.

وعلقت "زينب" على الصورة قائلة: "الحياة هي رحلة والحب هو ما يجعل هذه الرحلة تستحق العناء.. الذكرى الثامنة.. حواجبي المفروض هيك كان دارج".

وتفاعل متابعو ابنة هيفاء وهبي على إنستجرام مع صورتها وهي عروس، متمنين لها عيد زواج سعيد، وأن تنعم بالراحة والسعادة مع زوجها وابنتيها، ولكن رغم التهاني القلبية التي كتبت على الصورة، إلا أنها فاجأت الجميع بحذفها بعد ساعات من نشرها دون أن تكشف السبب.

وبسبب حذف ابنة هيفاء وهبي لصورتها وهي عروس، ونشرها صورة أخرى لابنتيها عوضًا عنها سألها البعض عن سبب الحذف، إلا أنها لم تجب لتترك الصدمة تعلو البعض من تصرفها غير المفهوم.

ابنة هيفاء وهبي بدأت تتفاعل بشكل كبير مع الجمهور عبر حسابها على إنستجرام، الذي يحتوي على صور عدة لابنتيها، وتتحدث عادة عن عائلتها الصغيرة ووالدها الذي لا تتردد أبداً في شكره من آن لآخر على تربيته لها بمفرده.

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