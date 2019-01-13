مستقبل وطن: السيسي عازم على مستقبل أفضل للوطن

13 يناير 2019 - 01:20 م

أكد المهندس أحمد بشير القيادي بمستقبل وطن وأمين الشباب بمحافظة الجيزة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم لكل ما هو مفيد للوطن ويقف خلف كل فكرة تقدم نموًا لمستقبل هذا البلد ورفعة شأن هذا الوطن

وأشار بشير إلى أن الرئيس السيسي داعمًا للقوى الإنتاجية البشرية التي يرتكز عليها هذا الوطن ويأتي دعمه للشباب بشهادة العالم أجمع ويظهر هذا في مؤتمرات الشباب وما تخرج بها من توصيات تنفذ على أرض الواقع وليس هذا فحسب فتأتي مشروعات التنمية التي يفتتحها الرئيس ففي افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان قام الرئيس بتقديم الشباب لافتتاح المشروع وقص الشريط في رسالة واضحة أن الرئيس داعم للشباب وفي إطار آخر يلوم السيد الرئيس أحد المسئولين عن عدم الاستعانة بالشباب أثناء الافتتاحات التي يفتتحها الرئيس عبر الفيديو كونفرانس وأضاف بشير أن الرئيس حريص كل الحرص على الوقوف بجانب الشباب فتعليماته صارمة فنجد مبادرات البنك المركزي المصري لعمل مشاريع تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للشباب واستكمالاً لإنجازات المستقبل تم في عهده غرس علاقة التسامح ورسالة للعالم أن مصر بلد التسامح والإخاء والسلام في صورة أبهرت العالم أثناء افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية.

اختتم بشير بأن غدًا أفضل ونحن جميعًا كشباب نقف خلف السيد الرئيس ونثمن دوره كقائد لهذا الوطن يسعى بكل جد ونشاط للتقدم بهذا الوطن في ظروف وتحديات غاية في الصعوبة ولكن سنعبرها كما عبرنا الصعاب من ذي قبل.