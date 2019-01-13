المشد 3 سنوات لـ4 شرطيين لسرقتهم 500 ألف جنيه من عامل

13 يناير 2019 - 01:33 م

عاقبت الدائرة 29 شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب 4 أمناء شرطة بالسجن المشدد 3 سنوات لسرقة 500 ألف جنيه من ربيع فتحي محمود صاحب مكتبة بالطريق العام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهول سرقوا أموال المجني عليه باستخدام الأسلحة المرخصة زاعمين ضبطهم لواقعة تعامل مع النقد الأجنبي، أما المتهمين الثالث والرابع فإنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة باستدراج المجنى عليه إلى مسرح الجريمة بإيهامه بأن لديهما القدرة على التعامل في النقد الأجنبى وأمدا باقى المتهمين بميعاد تواجد المجنى عليه فى مسرح الجريمة.

وقال المجنى عليه، إنه اتفق مع مجهول على تغيير مبلغ وقدره 500 ألف جنيه إلى النقد الأجنبي وفوجئ بباقى المتهمين يستوقفونه ويستولون على المبلغ وبعد وساطة الثالث ردوا إليه جزءا من المبلغ وامتنعا عن رد باقى المبلغ وقدره 108 آلاف وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة إلى صحة الواقعة وتمت إحالة القضية إلى النيابة.