  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:30 م
بحث متقدم
وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

البررمان

"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

السعيد تؤكد : سأستضيف "بومبيو" في منزلي

صورة الخبر

بعد خاشقجي.. السعودية تنتعش اقتصاديًا

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

عمرو الليثي

"الليثى" يعرض فيديو لعامل مزلقان أصبح بطلا شعبيا

وزير الكهرباء محمد شاكر

وزير الكهرباء يتعهد بهذا الشىء أمام الرئيس

الزمالك

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

تفاصيل اجتماع "الهجرة" برئيس قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

آخر الأخبار

مكرم مع اللواء توفيق
مكرم مع اللواء توفيق

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

احتفالية فنية لطلبة الطلائع بوحدات المظلات

#

السعودية تعترض صاروخاً "حوثيا" استهدف جازان

#

تحرير 61 رهينة من قبضة طالبان

#

هكذا تُجند إيران فقراء أفغانستان ضمن مليشياتها في سوريا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنه يوجد رؤى مشتركة بين نهج الوزارة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز روح الانتماء لدى هؤلاء الشباب، عن طريق برامج للتوعية ودورات الأمن القومي التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية والتي وصل عددها 10 دورات، مؤكدة أن هذا التعاون مع قوات الدفاع الشعبي في هذا الصدد يواكب إستراتيجية الوزارة المتبعة.

وأكدت مكرم خلال لقائها اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، للتباحث حول إبرام تعاون مشترك بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي أن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، يدعم الدورات المقدمة عبر التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والزيارات الميدانية التي تنظمها للشباب المصري بالخارج.

واستعرض اللواء أركان حرب خالد توفيق، دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري لدى الشباب ومختلف فئات المجتمع، فقد تم وضع خطة متكاملة تم وضعها لجميع الطلاب بمراحلهم التعليمية المختلفة وكذلك القيادات التعليمية والعمالية، وتتضمن دورات وبرامج تربوية في المدارس والجامعات، كذلك المشاركة في محو الأمية بالمراكز والقرى والنجوع.

وأكد اللواء أركان  حرص قوات الدفاع الشعبي على التعاون مع وزارة الهجرة حول ملف ربط شباب المصريين في الخارج بالوطن، لما يمثله هذا الملف من أهمية بالغة للدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بإستراتيجية بناء الإنسان المصري ودمجه في خطط التنمية ، كما  تم الاتفاق على خلق تعاون مشترك بين وزارة الهجرة وقوات الدفاع الشعبي في تنظيم دورات في الأمن القومي للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وفتح حوار صادق مع الشباب حول كافة الاستفسارات والقضايا المثارة لتوضيحها ردًا على الشائعات والأفكار المغلوطة التي يحاول البعض الترويج لها خارجيًا، هذا بجانب تنظيم زيارات للأماكن السياحية والأثرية المهمة والمعبرة عن تاريخ وعظمة هذا البلد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف
» سيدة تشوّه زوجها لتمرده على قراراتها
» إصابة 18 شخصًا فى حادث مروع بأسوان
» اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد
» عكاشة: "أنا أشهر إعلامي في الوطن العربي"
» وفاة "محمد صالح" رئيس استخبارات الجيش اليمني
» تعليق صادم من سما المصرى على صور ياسمين الخطيب

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عصر

    02:58 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان