"الأوقاف": 2.4 متأخراتنا لدى المصالح الحكومية

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كشف علاء عبد العزيز، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية عن وجود 2.4 مليار جنيه متأخرات لدى المصالح الحكومية ولدى الغير في 30 يونيو 2018، وفقًا لآخر حصر لمستحقات الهيئة.

وأفاد علاء بذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي لهيئة الأوقاف المصرية، من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018.

وأوضح عماد حمدي، أحد ممثلي هيئة الأوقاف، أن الهيئة تكبدت عجزًا بنهاية عام 2017/2018 قدره 6 ملايين جنيه، مقابل عجز 32 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2016/2017.

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