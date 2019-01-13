"البرلمان" يوافق على مد الطوارئ 3 أشهر

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وافق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناقشة اليوم على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 15 يناير.

وأوضح عبد العال، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

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