عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

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يظل دائمًا التاريخ المصري اللغز الذي يسعى الكثيرون إلى تفسيره بجنسياتهم المختلفة، باحثين دائمًا عن حل لهذا اللغز مهما تكلفوا من عناء ومشقة أو ترحال أو حتى الإقامة في الصحراء.

وكان الباحث الروسي فلادمير أو جليتشن أحد الشغوفين بالتاريخ المصري والذي كان دائمًا يبحث عن حل لكثير من ألغاز بناء الأهرام ربما بحكم عمله في مجال المعمار في بلاده.

وحاورته " المصريون"،  لمعرفة أسباب شغفه بالتاريخ المصري وتحديدًا بناء الأهرام وما هي النظرية التي توصل إليها.

في البداية عرف نفسه قائلاً:"أنا الباحث الروسي فلادمير أوجليتشين من روسيا وأقيم في موسكو لكنني أعيش أحيانًا كثيرة في مصر وباحث في علم تاريخ  الروسيات والمصريات  وصاحب شركة إنتاج سينمائي روسي وكاتب أيضًا".

وبسؤاله ما هو أكثر شىء غامض في التاريخ المصري يبحث عن كشفه؟

أجاب:" بحكم عملي في المقاولات ودراستي كمهندس شغل فكري كثيرًا طريقة بناء الأهرام، كيف تم بناؤها ومن بناها والوقت الذي تم بناؤها فيه، ولماذا تم بناؤها، مضيفًا أن نتائج الأبحاث التي توصل لها قد تثير رفض البعض إليها لكنها نظريته التي توصل إليها بعد دراسة وتحليل".

شاهد الفيديو..

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شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت شاهد.. باحث روسي يكشف سر بناء الأهرام ويخالف نظريات هيروديت


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