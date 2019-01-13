فرويز: هذا هو المعنى الحقيقى للطلاق

13 يناير 2019 - 02:09 م

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي إن التعريف الحقيقي للطلاق يبدأ قبل الزواج ويكون نتيجة بديهية لسوء الاختيار وغياب التوعية الفكرية لكلا الطرفين لذلك فأي برنامج يستهدف الزوجين يعد برنامجًا فاشلاً قبل أن يبدأ لأن الإصلاح أصعب بكثير من البناء ولأن معظم الحالات تصل إلى مرحلة اللا عودة .

وأضاف فرويز خلال تدوينته على "فيس بوك" أن الطلاق يكون هو أفضل الحلول لذلك إطلاق برنامج يستهدف الشباب المقبلين علي الزواج يعد بداية موفقة ويجب ألا يكون بديلا مطلقا عن أي برنامج تأهيلي آخر كبرنامجي دار الإفتاء والكنيسة خاصة أنهم يعملون بالجهود الشخصية.

وتابع فرويز: "دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات والوزارات ويجب ألا ننسي أننا في الستينات والسبعينيات كانت هناك مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحافظات والتي كانت تلعب دورًا مهما في هذه القضية ولكن للأسف تم حلها لذلك علينا إعادة تفعيلها والاستفادة بخريجي كليات الآداب والخدمة الاجتماعية للوصول إلي التجمعات السكنية التي هي أساس الظاهرة".