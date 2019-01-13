"الصحفيين": الانتخابات ستجرى 1 مارس 2019

13 يناير 2019 - 02:29 م

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعلن خلال الأيام المقبلة موعد فتح باب الترشح لانتخابات الصحفيين من خلال الاجتماع الذي سيتم تحديد موعده.

وأضاف زكريا أن الانتخابات ستجرى فى موعدها طبقا للائحة فى الجمعة الأولى من مارس المقبل الموافق 1 مارس، كما أن تفسير القانون بالمادة 43 توجب إجراء الانتخابات على كامل المجلس أي على 12 مقعدًا للأعضاء.

وأواضح سكرتير عام النقابة أن القانون 76 ينص على إجراء الانتخابات مرة على نصف المجلس والمرة الأخرى على 12 ولكن لم تنفذ خلال الفترة الماضية وتتم من خلال إجراء القرعة لخروج 6 أعضاء، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا تم إلغاؤه فى 2011 بإجراء الانتخابات على كامل المجلس فى كل دورة والآن نحتكم على المادة 43 والتي تقول إن الانتخابات تجري على 12 عضوًا وليس نصف المجلس، وقانون النقابة الحالى لا يصلح للاستخدام الأدنى وبه عوار كبير ويحتاج لتعديله، مشيرًا إلى أنه كان هناك مشروع لتعديله ولكن توقف وأجل الفترة المقبلة، وذلك وفقا لما جاء بموقع صدى البلد الإخباري .