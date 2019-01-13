  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:14 م
بحث متقدم
يد مصر يخسر أمام سلوفينيا في أولي مبارياته بالأوليمبياد

بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العالم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

حمدين صباحى

بلاغ يطالب بمنع حمدين صباحى من مغادرة البلاد

صورة الخبر

«الطعام الحلال» محرم على المسلمين فى الصين

"الزينبيات".. حوثيات شاركن في اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

"الزينبيات".. حوثيات شاركن فى اعتقال وتعذيب مئات اليمنيات

الحيوان

إغلاق حديقة الحيوان.. تعرف على السبب

وزارة المالية

بالين الياباني.. مصر تقترض 2 مليار دولار

باحث روسي

عالم روسى يكشف سر بناء الأهرام

صلاح

"صلاح" يخطف اللقب من أسطورة ليفربول

حامد

"أبو حامد": الدفاع عن الأقباط شرف لي

مجلة أمريكية:

«الطعام الحلال» محرم على المسلمين فى الصين

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

ديلى ميل: ولادة أول توأم معدل وراثيا فى الصين

#

عامل يقتل شقيقته في مشاجرة بأسيوط

#

الصوفية تعيش «أيامها الحلوة»

الصين

فورين بوليسي

الطعام الحلال

الاقلية المسلمية

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الضوء على الأقليات المسلمة في الصين وما تعانيه من اضطهاد وسوء معاملة، وصلت لمنع ما يعرف بـ"الطعام الحلال" في البلاد، منوهة بالخطر المحيط بأقلية "الهوى" المسلمة .

وأوضحت المجلة، في تقريرها، أنه في منتصف ديسمبر، ألغت بعض الأقاليم الصينية معايير الطعام الحلال في البلاد، في إطار محاربة مسئولي الحكومة لما أسمته بسيطرة تيار الطعام الحلال، وما نتج عنه من تأثير التيار الإسلامي في المجتمع العلماني، وفق زعمهم.

وفي الأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة الصينية 3 مساجد كبرى في البلاد، ما دفع إلى تأجيج الاحتجاجات ضد القرارات العنصرية للحكومة، وبالفعل كان قد أغلقت عدة مساجد من قبل، أو أرغمت على إغلاقها بحجة تجديد تصميماتها بما يناسب التراث الصيني، كما غطت جميع الجدران بالشعارات الماركسية للمجتمع الشيوعي.

وأشارت المجلة إلى أنه في حدث أقيم مؤخرًا في نيويورك في «جمعية آسيا»، لمناقشة قضية المليون شخص أو أكثر، ومعظمهم من مسلمي الإيغور المحتجزين في معتقلات تقع بإقليم شينجيانج غربي الصين، بأوامر من السلطات الصينية، كشف شاب من أصول صينية حجم الخطر الذي يحيط بمسلمي "الهوى"، والتي تعد من أكبر الأقليات المسلمة في الصين.

وتابع الشاب حديثه: "أن هناك مخاوف شديدة لدى مجتمعنا في الصين من أن يكونوا هم اللاحقين، بعد الإيغور، هناك بالفعل أتباع من جماعات (مناهضة الحلال) يهاجموننا، ويهشِّمون نوافذ مطاعمنا، ماذا سيحدث برأيك؟" .

وهناك ما يزيد على 20 مليون مسلم في الصين، ومن ضمن الأقليات الخمس والخمسين المعترف بها رسميًا، توجد 10 أقليات مسلمة تقليديًا، أكبرها بفارق كبير عما بعدها الهوى والإيغور.

ولفت التقرير إلى تحطيم بعض العناصر الموالية للحكومة الصينية إلى تحطيم وجهات المطاعم الحلال في البلاد، وزيادة المضايقات على أصحابها .

ونوهت المجلة بأن الإسلام ليس الدين الوحيد المضطهد في الصين، وكانت هذه الرقابة فيما سبق تتولاها إدارة الدولة للشؤون الدينية، لكن حلت تلك الإدارة، في مارس الماضي، وانتقلت مسئولية الشئون الدينية مباشرة إلى إدارة الجبهة الموحدة للعمل، التي تشرف على إدارة الحزب الشيوعي للمجتمع المدني على المستوى المحلي.

لكن يعد اضطهاد المسلمين هو المثال الأبرز لقمع الأديان في الصين، ويرجع ذلك إلى تبنى نظام شمولي في إقليم شينجيانج، حيث تعتبر الدولة الأمنية أية ممارسات إسلامية هي أمارات على تطرف محتمل.

 وكانت المجتمعات المسلمة الأخرى قادرة في وقت لاحق، على تحمل العاصفة، ويرجع ذلك إلى إعادة أعضاء طائفة الإيغور بالإكراه إلى شينجيانغ، وحتى أنصار المذهب السلفي على النمط السعودي كانوا قادرين على ممارسة أفكارهم في منطقة نينغشيا وغيرها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد طنجة
» تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم
» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده
» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"
» سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"
» بسبب الجوع.. "سورية" تحرق نفسها وأطفالها بمخيم الركبان
» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"
» باكستان أول دولة تستقبل ولى العهد السعودى
» شاهد.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان