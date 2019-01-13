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"الرئيس" يقترح إنشاء مجمع لكل القطاعات الممثلة للوزارات

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمان هاني

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السيسي

الوادي الجديد

باسم راضي

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء كيان للدولة به كل القطاعات الممثلة للوزارات، بحيث يكون هناك مجمع به المحكمة، ووزارة الصحة، والتعليم بالوادي الجديد.

وقال الرئيس خلال مقطع فيديو نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية، مخاطبا رئيس الوزراء: "فكروا في الموضوع ده".

وأشار "السيسي"، إلى أنه يمكن تخصيص 100 ألف متر لإنشاء هذا الكيان، وبهذا يكون تم تغطية احتياجات كل الوزارات، بدلاً من إنشاء مباني متفرقة لكل وزارة، ومن ثم ستكون الوادي الجديد أول محافظة بها ميكنة كاملة للمصالح، موضحًا أن المحافظة تعدادها قليل وعند تطبيق هذا النظام بها ستكون نموذجًا لغيرها من المحافظات.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وكذلك عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء، وبحضور وزاري موسع.

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