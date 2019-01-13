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تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم

قضايا وحوادث

إخلاء سبيل ميريهان حسين بكفالة 5 آلاف جنيه
ارشيفية

شيماء السيد

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أول تعليق من «مريهان حسين» على حكم حبسها

الحكم

تخفيف

ميريهان حسين

ضابطي الهرم

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع الفنانة ميريهان حسين، على حكم حبسها عامين ونصف فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم" شكلًا، وفى الموضوع بتخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين عن التهمة الأولى والثانية وبرأتها من التهمة الثالثة.

كما قضت المحكمة بقبول استئناف دفاع ضابطى الواقعة على الحكم الصادر ضدهم بحبسهم 3 أشهر وتغريمهم 20 ألف جنيه عن تهمة الـ"سب والقذف"، وفى الموضوع بتخفيف الحكم المستأنف فيه لأسبوعين.

كانت محكمة جنح الهرم، قضت بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف وكفالة 30 ألف جنيه؛ وحبس عاملتها 6 أشهر وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما قضت بحبس ضابطى الواقعة 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكلًا منهما.

كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها "رفيقة.ب" بتهمة المشاركة فى الاعتداء على موظف عام، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية، العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلا عن أقوال السجينات المحتجزات مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

كشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين أن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.

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