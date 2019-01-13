خناقة بين «المالية» و«التموين» تحت قبة البرلمان

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محمد فضل- متابعات

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شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة كلامية بين ممثلي وزارة المالية، وهيئة السلع التموينية، أثناء مناقشة الحساب الختامي لهيئة السلع التموينية عن العام المالي «2017/2018».

بدأت الأزمة، عندما بدأ ممثلو هيئة السلع التموينية في عرض بيانات الحساب الختامي للهيئة، التي اتضح اختلافها عن تلك البيانات والأرقام الواردة بالحساب الختامي الذي أرسلته وزارة المالية للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

الأمر الذي دفع عبدالنبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لتعنيف مسئولي هيئة السلع التموينية لإدخالها تعديلات على الحساب الختامي الخاص بها بعد انتهاء الميعاد القانوني المُحدد بـ31 أكتوبر، قائلاً: إن «الهيئة أدخلت تعديلات على حسابها الختامي بعد إرساله لوزارة المالية».

وقرر النائب ياسر عمر شيبة، رئيس الاجتماع، رفع الجلسة وتأجيل مناقشة الحساب الختامي الخاص بالهيئة العامة للسلع التموينية لمدة أسبوع، مطالبًا مسئولي التموين والمالية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهما.


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