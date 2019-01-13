البورصة تربح 4.8 مليار جنيه

13 يناير 2019 - 05:14 م

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 769.9 مليار جنيه، مقابل 765.1 مليار جنيه، الأسبوع الماضي.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم، مرتفعا بما نسبته 1.2% ليسجل 13369 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 0.15 %، ليغلق عند مستوى 688 نقطة.