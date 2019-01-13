  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:57 م
بحث متقدم
بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة بالكونفدرالية

وزارة الخارجية الإسرائيلية

انفجار قنبلة داخل مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية

البرلمان

خناقة بين «المالية» و«التموين» تحت قبة البرلمان

مخيمات

لاجئة سورية تحرق نفسها وأطفالها الثلاثة من شدة الجوع

الغاز الإسرائيلي

لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

السيسي وملك الأردن

10 ملفات في مباحثات «السيسي» وملك الأردن

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

البرلمان يوقف قانون «هدم المباني»: «بايظ ومبيطبقش»

طقس سئ

مصرع 5 وإصابة 54 بسبب«الطقس السيئ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان ''

قضايا وحوادث

ميكروباص حلوان
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص حلوان ''

#

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص" لـ13 يناير

#

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية ميكروباص حلوان

#

غدًا محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"

تأجيل

الجنايات

ميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهمًا قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدًا الضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان  وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان" لجلسة 27 يناير الجاري لسماع مرافعة الدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد

وكانت  النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العالم
» رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل مدافعه للشرطة العراقي
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك واتحاد طنجة
» تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم
» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده
» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"
» سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"
» بسبب الجوع.. "سورية" تحرق نفسها وأطفالها بمخيم الركبان
» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان