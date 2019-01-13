انفجار قنبلة داخل مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية

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وزارة الخارجية الإسرائيلية
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محمد فضل- متابعات

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انفجار

قنبلة

اتلخارجية الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إصابة عدة حراس أمن جراء انفجار قنبلة تحوي على غاز مسيل للدموع في مبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس.

ووفقا للمعلومات الأولية، وقع الحادث في مستودع تابع لوزارة الخارجية، حيث يتم تخزين القنابل اليدوية. والشرطة الآن تقوم بالعمل في مكان الحادثة لتحدد أسباب الانفجار.

وقال وسيم بدر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، في بيان إنه "أصيب ثلاث من رجال أمن وزارة الخارجية الإسرائيلية بجروح طفيفة جراء انفجار عبوة غاز مسيل للدموع".

ولمنع تسرب الغاز المسيل للدموع من الانتشار إلى أماكن أخرى من الوزارة، تم توجيه جميع موظفيها لإيقاف مكيفات الهواء واتباع تعليمات السلامة والأمان. ولم يتم إخلاء المبنى.


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