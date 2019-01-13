تأجيل محاكمة المتهمين بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة

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محاكمة

جامعة القاهرة

الجنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني ، إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهمهما مع آخرين تم الحكم عليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة بأحداث "عنف الجيزة" لجلسة 3 فبراير المقبل للمرافعة .

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين.


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