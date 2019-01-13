  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة بالكونفدرالية

وزارة الخارجية الإسرائيلية

انفجار قنبلة داخل مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية

البرلمان

خناقة بين «المالية» و«التموين» تحت قبة البرلمان

مخيمات

لاجئة سورية تحرق نفسها وأطفالها الثلاثة من شدة الجوع

الغاز الإسرائيلي

لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

السيسي وملك الأردن

10 ملفات في مباحثات «السيسي» وملك الأردن

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

البرلمان يوقف قانون «هدم المباني»: «بايظ ومبيطبقش»

طقس سئ

مصرع 5 وإصابة 54 بسبب«الطقس السيئ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

حمدين صباحى

بلاغ يطالب بمنع حمدين صباحى من مغادرة البلاد

غدًا محاكمة 304 متهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد "

قضايا وحوادث

تاجيل محاكمة 38 متهما فى اقتحام مترو شبرا الخيمة لـ 14 أبريل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا محاكمة 304 متهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد "

#

غدا محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

غدا محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

اغتيال

محكمة عسكرية

النائب العام

تنظر غدًا الاثنين المحكمة العسكرية،  محاكمة 304 متهمين بالانتماء لحركة حسم الإرهابية والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً  بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال 304 متهمين فى اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلح.

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

أعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العالم
» رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل مدافعه للشرطة العراقي
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك واتحاد طنجة
» تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم
» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده
» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"
» سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"
» بسبب الجوع.. "سورية" تحرق نفسها وأطفالها بمخيم الركبان
» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان