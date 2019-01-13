» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك واتحاد طنجة

13 يناير 2019 - 05:49 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك ونظيره اتحاد طنجة، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب ابن بطولة، ضمن منافسات دور الـ32 الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فيما بدأ اتحاد طنجة اللقاء بتشكيل مكون من هشام المجهاد فى حراسة المرمى، وأعراب نعمان، وعصام الراقي، والشنتوف أحمد، والكعداوى أيوب، والشراف سفيان، والنغمى المهدى، والمرابط رضوان، والخالقى أيوب، وبنعيسى بنعمرو، والجرفى أيوب.

بدأت المباراة بمرحلة جس النبض بين الفريقين واستحوذ اتحاد طنجة على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الزمالك ليكون الاستحواذ سلبى .

واعتمد لاعبو الزمالك على غلق المساحات فى بداية المباراة وعدم فتح الخطوط لمواجهة الهجوم المنتظر من أصحاب الأرض .

وتشهد الدقيقة 7 أخطر هجمات الزمالك بعد تمرير كهربا عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء تصل لإبراهيم حسن ويسكنها الشباك لكن الحكم يشير بإلغاء الهدف بداعى التسلل .

وحاول لاعبو اتحاد طنجة اختراق الدفاع الأبيض بالعرضيات من طرفى الملعب لكن الثلاثى محمود علاء و محمد عبد الغنى وحمدى النقاز كانوا بالمرصاد وقاموا بتشتيت كافة الكرات المغربية .

بعد مرور الربع ساعة الأولى بدأ لاعبو الزمالك دخول أجواء اللقاء بشكل أكبر وأصبح الضغط الأبيض بطول الملعب على لاعبى اتحاد طنجة بعد التراجع الملحوظ فى بداية المباراة .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 20 بعد تصديه لإنفراد تام للنغمى المهدى وسط اعتراض لاعبو الأبيض على الحكم بداعى ارتكاب لاعب طنجة مخالفة قبل انفراده بمرمى جنش .

وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 21 بعد عرضية محمود كهربا ويمهد عمر السعيد الكرة لمحمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الأخير تمر بجوار القائم الأيمن لاتحاد طنجه .

ويتصدى جنش لتسديدة قوية بالدقيقة 25 عن طريق الشراف سفيان .

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لاتحاد طنجة بالدقيقة 29 يسددها عصام الراقى لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش .

وتشتعل الأجواء بالدقيقة 33 بعد مطالبة لاعبو اتحاد طنجة حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بداعى لمس الكرة يد محمد عبد الغنى داخل منطقة الجزاء لكن يشير الحكم باستمرار اللعب واحتساب اللعبة ركلة ركنية للفريق المغربى .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمد إبراهيم بالدقيقة 35 بداعى الاعتراض على القرارات التحكيمية .

ويضغط لاعبو الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لخطف هدف التقدم قبل النهاية ليتراجع أصحاب الأرض فى وسط ملعبهم لتأمين الدفاعات .

وتشهد الدقيقة 44 هجمة خطيرة للزمالك بعد توغل حمدى النقاز بالجبهة اليمنى ويمرر عرضية خطيرة لكن ينجح الكعداوى أيوب فى تشتيت الكرة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى هجمة خطيرة عن طريق عبد الله جمعة الذى توغل بدفاع اتحاد طنجة من الجبهة اليسرى وسدد الكرة بقوة لكن يتصدى لها الحارس هشام المجهاد ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.