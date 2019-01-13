كأس آسيا.. اليابان تتأهل إلى دور الـ16

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عمان

اليابان

المصريون

حجز منتخب اليابان مقعدًا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأسيوية بعد فوزه على عمان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

وجاء هدف منتخب اليابان الوحيد عن طريق جينكي هاراجوتشي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بينما ظل رصيد منتخب عمان خالياً من النقاط.

وأثار الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب الجدل عندما ركلة جزاء لمنتخب اليابان في الدقيقة 28 مشكوك في صحتها، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الاحتكاك بين رائد صالح لاعب عمان وجينكي هاراجوتشي مهاجم الساموراي من خارج منطقة الجزاء.

الحكم الماليزي أثار الجدل مجدداً، بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لمنتخب عمان بعدما سدد صلاح اليحيائي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد أحد مدافعي منتخب اليابان الأمر الذي فجّر غضب لاعبي الأحمر.

وكان منتخب عمان خسر أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تغلب منتخب اليابان على تركمنستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الاولى.


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