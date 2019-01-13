إنقاذ مواطن عربي من الغرق في النيل

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غرق

كوبرى اكتوبر

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أنقذت خدمات تأمين نهر النيل مواطنًا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعدما سقط في المياه أثناء جلوسه على سور كوبري 6 أكتوبر لالتقاط صورة تذكارية.

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء قيام خدمات تأمين المسطح المائي لنهر النيل بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة تلاحظ سقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري 6 أكتوبر بنهر النيل.

وعلى الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوه وتمكنت من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه، حيث تبين أنه يدعى «خالد. س. م- 33 سنة- يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بالجيزة»، وأقر بأنه أثناء تواجده بصحبة أصدقائه «اثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية» قادمين للسياحة، اضطلع بالجلوس منفردًا على سور الكوبري لالتقاط صورة تذكارية، فاختل توازنه وسقط في النهر، واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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