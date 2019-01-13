الأمن يرفض إقامة مباراة الزمالك واتحاد طنجة ببتروسبورت

13 يناير 2019 - 06:59 م

رفضت الجهات الأمنية إقامة مباراة الزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي على ملعب بتروسبورت، فى اللقاء المقرر له يوم 19 يناير الجارى فى إياب ملحق الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مباراة الإياب للزمالك أمام اتحاد طنجة المغربى المقرر لها يوم 19 يناير الجارى فى إياب ملحق الكونفدرالية الأفريقية، ستقام ببرج العرب.

وتابع سويلم، أن الأمن وافق على إقامة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بحضور 10 آلاف متفرج بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.