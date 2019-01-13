  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:36 م
بحث متقدم
الزمالك

الكونفدرالية.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع اتحاد طنجة

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

انخفاض منسوب النيل

«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

البرلمان

لهذه الأسباب.. البرلمان يمد حالة الطوارئ

بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

حمدى فتحى

الأهلي يحقق أمنية حمدي فتحي بالانضمام.. واللاعب يعلق

مخيمات

لاجئة سورية تحرق نفسها وأطفالها الثلاثة من شدة الجوع

الغاز الإسرائيلي

لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

ملفات ساخنة

الإمام الغائب
الإمام الغائب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

صحيفة ألمانية تعقد مقارنة بين "السيسى" و"مرسي"

#

ثلاثي الأهلي يؤدون تدريبات تأهيلية

#

تدريبات قوية للغائبين عن رحلة الأهلي في إثيوبيا

#

من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

المرشد السرى من اختراع الإخوان.. السلفيون يبحثون عن"أبو إدريس".. والدواعش فى انتظار المهدى

فكرة الإمام الغائب، مرفوضة فى الفكر السنى، ولا يراها أحد من أهل السنة إلا فى آخر الزمان مع ظهور"المهدى المنتظر".

بينما فكرة الإمامة، هى جزء أكيد فى المذهب والاعتقاد الشيعي، وهى من ثوابت الحكم فى إيران.

الفكرة رغم استبعادها والنفور منها بين أهل السنة، إلا أنها تسللت بطريقة أو بأخرى عبر بعض الحركات والجماعات الإسلامية، بمزاعم إدارية تخص إدارة الجماعة أو التنظيم، أو بحجة الهروب من الملاحقات والضربات الأمنية.

وقد لجأ بعض قيادات التنظيم السرى، لإدارة الجماعة من خلف الستار، إلى ابتداع وابتكار طريقة جديدة وهى" المرشد السرى"، والذى ظهر فى السبعينيات، وعندما واجه بغضب جماعى، لجأت قيادة النظام الخاص إلى استقالته.

العجيب، أن الفكرة بطريقة أو بأخرى تحت مسمى السلم الإدارى، تسربت إلى الدعوة السلفية، فلا يعرف رئيسها إلا القلائل والمختصون، ولا يظهر فى الحديث إلا نائب رئيس الدعوة السلفية "ياسر برهامى".

وقد تبنى الفكرة أيضًا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وأنه فى انتظار المهدى المنتظر لإتمام إقامة الخلافة.

وتكرر الأمر فى سوريا، فلا أحد يعرف أبو محمد الجولانى، كيف أتى وظهر وصعد للقيادة، وصار أبرز الأسماء على الأراضى السورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكونفدرالية.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع اتحاد طنجة
» مصرع مُسن وزوجته بسبب البرد
» صورة مؤثرة من وداع مراسل «أبلة فاهيتا» لوالده بعد وفاته
» بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام
» كأس العالم لليد.. قطر تهزم مصر 28 / 23
» "أبو إدريس".. أنتخب كـ"ناظر" للدعوة السلفية.. ورفض بيعة الإخوان
» الحكومة تطرح سندات دولية من 3 إلى 7 مليارات دولار
» «المرشد المسردب».. فكرة ابتدعها الأعضاء السريون للإخوان لخطف الجماعة
» البورصة تربح 4.8 مليار جنيه
» "داعش" ينتظر خروج "المهدى" لإكمال خلافة البغدادى
» حبس لص الهواتف المحمولة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي