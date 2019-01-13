وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

13 يناير 2019 - 09:13 م

زفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشري سارة للأطباء في مصر، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على الاهتمام بهم ومنحهم فرص السفر للخارج لزيادة الخبرات دون النظر إلى التكلفة المالية.

وأوضحت "زايد"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة نسقت مع وزارة التعليم العالي بتحمل رسوم الماجستير والدكتوراه كنوع من التقدير والتشجيع للأطباء، لافتة إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة المواطنين .

وأضافت "زايد"، أنها تسعي لتكريس حزمة من المزايا الجديدة للأطباء، مشيرة إلى هناك فرصة لتدريب الأطباء في أوروبا لمدة شهر في السنة على نفقة الوزارة.

وتابعت "زايد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لها:" خليكي طموحة مع اولادك الأطباء وخليهم يسافروا يتعلموا بالخارج، متخليش التحدي المالي يكون عائق أمامك".

وذكرت "زايد"، أن الممرضة المصرية حقوقها مهدرة، لذلك يجب أن تستعيد قيمتها و مكانتها ، لآنها "شاطرة وجدعة".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الرئيس السيسي يتابع إنجازات الوزارة بشكل دوري و دقيق ، معربة عن إنزعاجها من المؤشرات الأخيرة حيث أن 22% من الأطفال يعانون من الأنيميا ، و 7% من التقزم ، و 15% من السمنة.

وتساءلت "زايد"،: "كيف نطلب إنتاجية عالية من الموطنين، وأكثر من 65% من الشباب تحت عمر الثلاثين يعانون من الامراض؟".

وأوضحت "زايد"، أن 84% من نسبة الوفاة في مصر بسبب الأمراض الغير سارية وهي الضغط والسكر والسمنة ، مشددة على ضرورة مقاومتها والتصدي لها.

كما أكدت، أن "100 مليون صحة" هو شعار الوزارة خلال الـ4 سنوات القادمة ، مضيفة أن الرئيس كلف الوزارة بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار التي كانت تصل لأكثر من 400 يوم .

وأوضحت "زايد"، أنه تم الانتهاء من علاج 79ألف حالة كانت موجودة في قوائم الانتظار خلال 6أشهر بتكلفة مليار جنيه، لافتة إلى أن تلك الحالات تنوعت بين عمليات قلب مفتوح وزرع قرنية ، وتغيير مفصل.

وأشارت "زايد"، إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لقوائم الانتظار وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدة أن هذا الصندوق يعمل على حل مشاكل الصحة لدى المواطنين .

كما قالت إن 50% من المستشفيات ستكون مختلفة و نموذجية خلال الـ4 سنوات القادمة ، مشيرة إلي أنهم يعملون علي عدة محاور في هذ الملف وهو الإهتمام بالأمن و النظافة و التغذية داخل المستشفيات .

وأضافت "زايد"، أن الوزارة تهتم بقضية الدواء لآنها الأخطر بالنسبة لهم و للمواطنين ، مشيرة إلى أن مصر لديها 120 يوم مخزون إستراتيجي كاف من الألبان حيث تم حل مشكلة النواقص بها ، مشيرة إلي أنه سيتم إفتتاح 54مصنع من أجل مواجهة أزمة نقص الدواء في مصر.

وقالت "زايد"، إن وزارة الصحة تعمل بجدية و بخطوات ثابتة لإنشاء أول مصنع لتجميع البلازما ، مضيفة أن جهات دولية و منظمة الصحة العاليمة تلك الصناعة ومشتقاتها في مصر.