أمير مرتضى: الزمالك قادر على استكمال المشوار الأفريقي

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المصريون

الزمالك

امير مرتضى

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن حكم مباراة فريقه أمام اتحاد طنجة لم يحتسب هدفًا صحيحًا، مشيرًا إلى أن الفريق قادر على التعويض في مباراة العودة بالقاهرة وتحقيق الفوز.

وأشار أمير مرتضى، إلى أن الزمالك يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين، ويمتلكون القدرة على تحقيق الفوز في مواجهة العودة، واستكمال المشوار الأفريقي والصعود لدور المجموعات.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سلبيا بدون أهداف مع مضيفه اتحاد طنجة المغربي باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد بإستاد ابن بطوطة بطنجة بالمغرب في ذهاب دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بمصر السبت المقبل والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لدور المجموعات بالبطولة.


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